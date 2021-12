‘Rutte heeft het taboe op liegen eindelijk doorbroken’

“Dit is een dag van hoop, van optimisme”, stelt Druktemaker Pieter Derks vast. Het coalitieakkoord is namelijk goed nieuws “voor heel veel gewone Nederlanders. Mark Rutte wordt na alles wat er gebeurd is afgelopen jaar toch weer premier. En dat is goed nieuws voor iedereen die wel eens liegt. Mensen die dingen zeggen als: ‘Nee, ik vind het juist heel leuk om met Kerst naar jouw ouders te gaan.’ Of: ‘De opbrengst van onze mondkapjeshandel gaat echt volledig naar het goede doel.’”

Mensen die voorheen dachten dat de politiek niets voor hen was omdat je wordt afgerekend op elke leugen, kunnen hoop putten uit het nieuws dat Rutte gewoon door mag. “Het taboe op liegen is eindelijk doorbroken. Een grootse dag in de geschiedenis van de leugenrechtenbeweging die heel veel offers heeft moeten brengen om dit succes te kunnen vieren. Er zijn mensen hun baan kwijtgeraakt, er hebben mensen hun huwelijk zien stranden, er zijn mensen gecanceld, mensen in de gevangenis beland, allemaal alleen maar wegens leugens. Allemaal door die verstikkende maatschappelijke hang naar geloofwaardigheid en betrouwbaarheid en andere gereformeerde spruitjeswaarden.”

“Als je ouders weer eens dingen zeggen als ‘Als is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’, weet dan dat er ook ergens in Den Haag iemand zit die weet: ‘Al veroordeelt men de leugen nog zo snel, uiteindelijk vergeten ze het wel’. De vlag gaat uit vandaag bij de gehele LHBVH+-community, want het is een mooie dag voor de hele regenboog van liegebeesten, halve-waarheidzeggers, beloftebrekers, verzwijgers en holle-woordensprekers.”