‘Rutte lapt de basisregels van de democratie aan zijn laars’

Rutte belooft een nieuw kabinet met meer elan. Geen overbodige luxe, denkt Druktemaker Ellen Deckwitz. “Het laatste kabinet Rutte veranderde vaker van samenstelling dan K3, en niemand die er iets van zegt. Want het is net als met alle andere vormen van mutatie: je weet inmiddels dat je er maar mee te leven hebt.”

“We zijn voor nog wel meer dingen immuun geworden als het om Mark Rutte gaat. Niemand gaat er eigenlijk nog echt op in als de demissionaire premier zegt dat je de basisregels van zijn beleid na moet leven, terwijl hij ondertussen de basisregels van de democratie aan zijn laars lapt. Niemand protesteert nog wanneer hij, zoals afgelopen zaterdag, roept dat Nederland er economisch sterk voor staat, terwijl er straks echt miljarden aan geleend geld moeten worden terugbetaald dankzij alle coronasteun aan grote bedrijven en Doutzen Kroes. Er wordt amper nog iets van gezegd als hij weer eens te laat in actie komt, of dat nou is bij een pandemie of bij de woningnood, de zorg of de energiecrisis.”