‘Rutte vertrouwt erop dat burger slechter geheugen heeft dan een goudvis’

Druktemaker Ellen Deckwitz las de brief van Mark Rutte die dit weekend in verscheidene kranten verscheen. “Op vaderlijke toon probeerde hij ons ervan te overtuigen dat alles helemaal goedkomt. Nul concrete voorstellen, nul visie, geen woord over de stikstofcrisis, woningnood, vaccinatieblamages of de puinhopen van de gaswinning.”

“Gedurende het lezen van de brief bekroop me het vermoeden dat Rutte erop vertrouwt dat de burger een geheugen heeft waarbij vergeleken dat van een goudvis ronduit encyclopedisch is”, concludeert Deckwitz. “Dat de kiezer straks op 17 maart alle misstanden onder tien jaar Rutte vergeten is, zoals bijvoorbeeld die BTW-verhoging op levensmiddelen terwijl ons land een belastingparadijs bleef voor multinationals, dat onder zijn leiderschap zeker twee toeslagenaffaires plaatsvonden, er sprake was van klimaatnalatigheid en etnisch profileren, het aanranden van de rechtsstaat en van vaccinatievertragingen. En dat we ook hebben vergeten wat de afgelopen jaren pijnlijk naar voren kwam: dat Rutte niet in de politiek zit om de burger te helpen, maar om zijn positie als premier te behouden.”