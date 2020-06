Sacha Baron Cohen infiltreert als zanger bij extreemrechtse rally

Sacha Baron Cohen heeft zaterdag een optreden verzorgd bij een bijeenkomst van de uiterst rechtse groep de Three Percenters. De komiek had zich vermomd als zanger, en ging in zijn optreden in Olympia, Washington tekeer tegen journalisten, de Wereldgezonheidsorganisatie WHO, George Soros, Barack Obama, Bill Gates, wetenschappers en links Amerika.

Cohen, die bekendstaat om zijn ingenieuze vermommingen, zong teksten als ‘Doctor Fauci, what we gonna do? Inject him with the Wuhan Flu’, ‘WHO, what we gonna do? Chop them up like the Saudis do’ en ‘Corona is a liberal hoax’. De bezoekers van de ‘March for Our Right’ klapten en zongen hartstochtelijk mee, zo blijkt uit opnames.

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

De oprichter van de Three Percenters, Matt Marshall, claimt dat hij het optreden van Cohen wilde stoppen, maar werd tegengehouden door beveiligers. Marshall legt de schuld voor het optreden van de Britse komiek bij de Democratische Partij. “Zij hebben veel geld uitgegeven om ons een slecht imago te bezorgen.”