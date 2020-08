Sanne Wallis de Vries playbackt Thierry Baudet

In de Verenigde Staten viert de komiek Sarah Cooper nu al tijden triomfen met het playbacken van persconferenties en interviews van Donald Trump. Coopers Nederlandse collega Sanne Wallis de Vries vond het wel tijd worden voor een Nederlandse variant. Zij stortte zich op de grootste bewonderaar van Trump in de Tweede Kamer: Thierry Baudet. Met als bronmateriaal een interview voor het FvD Journaal waarin de FvD-leider uitlegt hoe de aarde een onuitputtelijke bron is van nieuwe diamanten, durven wij nu al te spreken van een unaniem, belachelijk groot succes.

Totaal geïnspireerd door ⁦@sarahcpr⁩, met grote dank aan haar voor het stellen van een voorbeeld, is hier de uitkomst van een challenge. pic.twitter.com/UEKpviIFN8 — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) August 5, 2020