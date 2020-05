Sarah Cooper: Trump kun je niet overtreffen in stupiditeit

Op zich heeft Donald Trump niemand nodig om te benadrukken hoe ronduit belachelijk zijn persconferenties zijn, maar dat weerhoudt een legertje aan komieken er niet van het toch te doen. Want laten we eerlijk zijn, de Amerikaanse president is een onuitputtelijke bron voor grappen. Een van de meest populaire komieken die Trump dankbaar op de hak neemt is Sarah Cooper, wier playback-sketches inmiddels honderdduizenden mensen bereikt.

Het succes van Cooper begon op sociaal netwerk TikTok, waarover ze zelf zegt dat het “vol zit met 11-jarigen, waarvan de meesten het jammer vinden dat ik er ook op zit”. Ze playbackte er de inmiddels befaamde persconferentie waarin Trump suggereert dat het injecteren van desinfecterende middelen een remedie kan zijn tegen het coronavirus. Het maakte van Cooper direct een internetsensatie. Het korte clipje getiteld “How to medical” werd op TikTok binnen een aantal uur meer dan honderdduizend keer bekeken.

Over Trump zegt Cooper: ‘Als (comedy)schrijver probeer je de belachelijke aspecten van iets te vergroten. Maar alles wat hij zegt is al zo belachelijk dat het moeilijk is daar nog overheen te gaan.’ Volgens Cooper worden haar clipjes ook met Trump-supporters gedeeld, die er vervolgens niets over kunnen zeggen. Ze playbackt de woorden van Trump letterlijk, zonder in de audio te knippen: ‘Er is niets tegenin te brengen.’

Cooper heeft wel een idee waarom haar video’s zo populair zijn. ‘Als de woorden uit mijn mond komen, zie je nog eens extra hoe ontzettend dom het is. Ik heb het gevoel dat we al jaren voor de gek gehouden worden, dat ons wordt verteld dat het normaal is dat een president dit soort dingen zegt. Het is geruststellend om eraan herinnerd te worden dat het dat niet is, dat het belachelijk is en dat we het daarover eens kunnen zijn.’

Zie hier de nieuwste clip van Sarah Cooper, waarin ze Trump laat uitleggen waarom de VS zoveel meer corona-gevallen heeft dan de rest van de wereld. Donald Trump zelf ziet de clipjes van Cooper op Twitter in elk geval niet meer voorbijkomen. De Amerikaanse president heeft de comédienne inmiddels geblockt.

How to more cases than anybody in the world pic.twitter.com/VA9bPJiQ6i — Sarah Cooper (@sarahcpr) May 15, 2020

Bron: The Guardian