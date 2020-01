Satire: ‘gezondheid is geen recht, het is een product’

Charlotte Bouwman heeft een ernstige psychische ziekte en is suïcidaal. Al drie jaar staat ze op de wachtlijst voor een behandeling. Hulpverleners en ervaringsdeskundigen lanceerden daarom het manifest ‘Lijm de Zorg’ om politieke aandacht te vragen voor de misstanden in de GGZ en de Jeugzorg. Het manifest is inmiddels al 33.000 keer ondertekend. Studio Satire maakte deze video om de actie van Charlotte Bouwman te ondersteunen.

Het manifest – gesteund door onder andere de VVD en GroenLinks – eist dat patiënten niet langer dan drie maanden op een wachtlijst mogen staan. Bij acute nood zouden mensen helemaal niet moeten wachten.

De wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg bestaat momenteel uit 90.000 mensen. Ondanks de verbijsterend hoge reserves in de zorg (10 miljard), kunnen de wachtlijsten en personeelstekorten maar moeilijk worden teruggedrongen.