Schatje, wat zeg je nou? Nederlands is de minst sexy taal ter wereld?

De Nederlandse taal doet harten het minst sneller kloppen. Letterlijk en daarmee ook figuurlijk. Dat blijkt uit een test door het online talenplatform Preply heeft afgenomen. Doel was te achterhalen welke taal de zinnen het meest prikkelt en erotische lusten opwekt. Daartoe werden proefpersonen verleid naar flirterige teksten te luisteren in een reeks verschillende talen. Tijdens het luisteren werd hun hartslag gemeten.

Uit de proef werd duidelijk dat Italiaans de harten doet bonzen. Bij deelnemers versnelde de hartslag maar liefst met 23 procent bij het horen van amore en meer. Ook Portugees scoorde goed met een stijging van 20 procent, natuurlijk Frans met 18 procent en ook Russisch en Grieks behoren tot de top 5 meest wellustige talen.

Nederlands scoorde het slechtst in opwindend effect. De harten gingen gemiddeld slechts 12 procent snellen kloppen en bij sommige proefpersonen was er zelfs sprake van een daling van de hartslag. Dat wekt de suggestie dat als je maar lang genoeg in het Nederlands flirt met een buitenlander dat letterlijk op een blauwtje kan uitlopen omdat het hart op den duur stilvalt. Duits en Japanse scoorden net iets beter dan het Nederlands.

Schatje klinkt voor veel niet-Nederlandstaligen meer als een doodsbedreiging dan een zoet woordje.

Dat Nederlands het aflegt tegen Duits werd ook al duidelijk in andere test:

Volgens taalkundigen is de verklaring dat het Nederlands veel medeklinkers achter elkaar zet waardoor de taal amuzikaal is. Dat wordt als minder aantrekkelijk opgevat. Italiaanse daarentegen is een zangerige taal met een enorm verleidelijke kracht. Kortom, mensen zijn net vogels.

Dat Grieks en Frans zeer verleidelijk zijn bleek al eerder uit een test.

