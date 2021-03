Geen video? Klik hier.

Wandelaar David Morris zag voor de kust van het Britse Cornwall een wel heel bijzonder tafereel. Boven de horizon zweefde een groot vrachtschip. Je vermoedt het misschien al, het schip zweefde niet echt boven het water. Dergelijke illusies ontstaan als de lucht net boven het water veel kouder is dan de lucht daarboven, legt de meteoroloog van de BBC uit. “Aangezien de koude lucht een grotere dichtheid heeft dan de warme wordt de lichtstralen daardoor zo verbogen dat de afstanden veranderen.” In andere gevallen kan het schip ook juist onder de horizon verschijnen.

Het fenomeen doet zich voornamelijk voor in de poolgebieden. En heel af en toe ter hoogte van de Britse eilanden.

Images of 'floating ship' captured as result of optical illusion off the coast of Englandhttps://t.co/ceDCHUY9SN

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 5, 2021