Schoenenmerk Vans begaat misstap met censuur

Vans biedt klanten de mogelijkheid de schoenen online een persoonlijk tintje mee te geven in de vorm van woorden die op de achterkant van de schoen geprint worden. Uit vrees dat het merk in een slecht daglicht wordt gezet, hanteert het bedrijf wel een zwarte lijst van woorden die niet gebruikt kunnen worden. Hierbij gaat het om woorden die een aanstootgevende of haatdragende boodschap kunnen uitdragen. Een van de woorden die volgens Vans daaraan voldoet, is ‘feminist’. ‘White power’ mag daarentegen dan weer wel.

Op het Instagram-account van @damnhoneyhetboek werden enkele ervaringen gedeeld van mensen die probeerden een persoonlijk tintje aan de schoenen mee te geven, maar bot vingen. Niet alleen mag het volledige woord ‘feminist’ niet, maar wie denkt het bedrijf te slim af te zijn door ‘femi’ op de ene schoen te zetten en ‘nist’ op de andere, komt ook bedrogen uit. Andere woorden die op de zwarte lijst staan zijn bijvoorbeeld ‘queer’, ‘trans’ en ‘gay’. Een oplettende instagram-gebruiker wijst erop dat Vans eerder al alle verwijzingen naar de massale demonstraties in Honkong weerde.

Wie ‘white power’ of ‘white supremacy’ op de schoenen wil zetten, die kan dan weer gewoon bij het bedrijf terecht. Die termen zijn geen enkel probleem.