Scholiere verbaast met indrukwekkende speech tegen anti-abortuswet

De Texaanse scholiere Paxton Smith zorgde voor een grote verrassing toen ze bij de eindexamenceremonie van haar school een heel andere toespraak hield dan ze van tevoren had aangekondigd. In plaats van een verhaal te houden over de invloed van televisie ageerde ze tegen nieuwe anti-abortuswetgeving die in september van kracht wordt in de Amerikaanse staat.

Onder de nieuwe wetgeving kunnen vrouwen alleen in de eerste zes weken van hun zwangerschap voor een abortus kiezen. “Daarna geldt er een verbod, ook als de zwangerschap het gevolg was van verkrachting of incest”, hield Smith haar gehoor voor. Ze wees erop dat veel vrouwen in de eerste weken helemaal niet weten dat ze zwanger zijn.

“Ik heb dromen en ambities. Elk meisje hier heeft die. We hebben ons hele leven in dienst gesteld van onze toekomst”, aldus Smith in haar speech die inmiddels viral is gegaan. “Ik ben doodsbang dat we onze inspanningen en dromen niet meer kunnen najagen als onze voorbehoedsmiddelen ons in de steek laten of als we verkracht worden.”