“Sinds vanmorgen zijn we gestopt met pompen”, zegt Shell-topman Ben van Beurden in een video van Milieudefensie. “Shell stopt met olie. Omdat dat moet”, houdt hij de ceo’s van andere grote Nederlandse vervuilers als FrieslandCampina en ING voor. “Anders is er geen toekomst. Ook niet voor onze aandeelhouders.”

Het overleg tussen de topmannen van het Nederlandse bedrijfsleven is natuurlijk niet echt, maar als het aan Donald Pols (directeur van Milieudefensie) ligt wordt de video binnen vijf jaar wel werkelijkheid. Tegen de Volkskrant zegt hij:

Natuurlijk krijgt de kijker bij deze video het gevoel: dit kan helemaal niet. Dat is ook de bedoeling. Wat dit filmpje uitbeeldt, zou de werkelijkheid moeten zijn. Maar iedereen weet: dat is het niet. En dat is het probleem. Vrijwillig komen de ceo’s niet in actie, daar is de wetgever voor nodig, of de rechter.

Het scenario is minder gek dan je op het eerste gezicht zou denken, meent Pols. Hij wijst op het recente besluit van Tata Steel om te stoppen met CO2-uitstoot. “Het staalbedrijf heeft dit besluit onlangs echt genomen, maar toen hadden we de video al opgenomen. De werkelijkheid heeft ons dus ingehaald. We konden het filmpje niet meer veranderen. Zo onwerkelijk is het dus niet.”