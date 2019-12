🇳🇱Minister @SigridKaag with Sesame Street’s Grover at the Global #RefugeeForum ! They talked about the Netherlands’ support in collaboration with organisations like UNHCR @UNICEF to help children in crisis settings to feel safe and get education. @SesameWorkshop pic.twitter.com/nVhMmRI0Gc

Terwijl haar collega Stef Blok het moet doen met een nogal vreemd blauw Brexit-monster is Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, geïnterviewd door het beroemdste blauwe monster ter wereld. Grover van Sesam Straat reisde voor zijn serie “Global Grover’ af naar het eerste Global Refugee Forum dat deze maand in Genève gehouden werd en stelde enkele pittige vragen aan Kaag.

Claudia de Breij kwalificeert het interview als briljant.

Grover sprak ook andere deelnemers, zoals de vluchtelinge Joelle Hangi.

Global Grover from @SesameWorkshop interviewed one of the most important people at the #RefugeeForum: @joellehangi25!

Watch to see why she thinks education is so important for refugee children. pic.twitter.com/KTq7gXLvAa

