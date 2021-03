Persconferentie trekt veel zure gezichten

Drie miljoen sinaasappels zijn er deze week door mensen uitgeperst. Dat klinkt misschien gezond maar niet als je sinaasappel bent. De premier van Oranje maakte daarom tijdens een speciale sinaasappelpersconferentie sappige details bekend over nieuwe maatregelen. Die natuurlijk niet meer zijn dan dringende adviezen. Het Klokhuis, het kinderprogramma van de NTR, zond de bijeenkomst rechtstreeks uit en die blijkt aan de online kijkcijfers te zien ook interessant voor non-sinaasappels. Is het beleid van premier Oranje wel vruchtbaar of heeft het toch te weinig pit?

Geen video? Klik hier.