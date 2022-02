Skiën tussen de koeltorens: China zet schans in dystopisch landschap

Er is veel te doen rond de Olympische Spelen die momenteel in China worden gehouden. Allereerst is er de grootschalige schending van mensenrechten in het land, zoals het opsluiten van Oeigoeren in concentratiekampen, maar ook de massa-surveillance van burgers. Daarnaast is er de nodige kritiek rond het organiseren van Winterspelen in een gebied waar helemaal geen sneeuw ligt. Op veel plekken heeft China miljoenen liters water omgezet in kunstsneeuw om de schijn van een wintersportgebied te wekken.

Op andere plekken is aanmerkelijk minder moeite gedaan de illusie van een winters landschap te creëren. Zoals aan de westrand van Beijing waar te midden van een plek die nog het meest weg heeft van een dystopisch landschap uit de Mad Max-filmreeks, een skischans is neergezet. Vooral wanneer uitgezoomd wordt, is te zien hoe zeer de schans is losgerukt van elke illusie van winter.