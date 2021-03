‘Slaat Baudet-I linksaf of zoekt hij steun op de rechterflank bij Pegida?’

De formatie is begonnen, @pieterderks probeert het samen te vatten: "De kiezer wil een regering van VVD en D66, met méér Europa. maar minder EU. Een ambitieus klimaatbeleid, maar geen windmolens of zonnepanelen, graag wel kernenergie, maar niet in Groningen of Brabant." pic.twitter.com/EyfI5Zd56J — De Nieuws BV (@denieuwsbv) March 24, 2021

Net als de 17 partijleiders schreef ook Druktemaker Pieter Derks een brief aan de verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren. “Er schijnt discussie te zijn of het kabinet over links of over rechts gaat. Ik zou u tijd willen besparen: het wordt rechts. Dat komt eigenlijk vooral omdat we de definitie van links en rechts een beetje hebben laten verwateren.”

“Vorige week vroegen politiek commentatoren zich eensgezind af hoe het toch kon dat links zo slecht scoorde. Welnu, misschien komt dat omdat we met zijn allen zover naar rechts zijn geschoven dat de VVD als een middenpartij wordt beschouwd, en kiezers het gevoel hadden dat een stem op D66 wel een heel linkse keuze was. In dat universum is de PvdA al een soort communistische partij, en de SP een extreemlinkse terreurbeweging. Ik geef het nog een verkiezing of twee en dan zal in de media de vraag klinken of het eerste kabinet-Baudet linksaf zal slaan door samenwerking met Joost Eerdmans, of toch steun op de rechterflank zal zoeken bij de twaalf zetels van Pegida.”