Slachthuizen behandelen werknemers bijna net zo slecht als dieren

John Oliver staat in Last Week Tonight stil bij de beroerde werkomstandigheden in slachthuizen. Zoals bekend is de vleesverwerkende industrie tijdens de pandemie wereldwijd een belangrijke coronabrandhaard. In een Amerikaans slachthuis besloot een manager om die reden weddenschappen af te sluiten over hoeveel van zijn werknemers positief zouden testen op Covid-19.

De grote Amerikaanse slachthuizen claimen inmiddels dat ze de nodige maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De werknemers zijn sceptisch. En ze hebben daar alle reden toe, want hun werkgevers behandelen hen al decennia bijna even slecht als de dieren die in de slachthuizen aan hun einde komen.

Werknemers staan vaak dicht op elkaar langs een lopende band. “De maximum toegestane snelheid van die lopende band in de kippenindustrie is sinds 1979 verdubbeld. Werknemers moeten tussen de 35 en 45 kippen per minuut onder handen nemen.” Werknemers moeten zo hard werken dat ze geen tijd hebben om naar de wc te gaan. Sommige arbeiders dragen daarom luiers.

Het werk is bovendien extreem gevaarlijk. Elke twee dagen belandt er een Amerikaanse medewerker van de vleesindustrie in het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat hij of zij een lichaamsdeel is kwijtgeraakt. “De slachthuizen zijn zo druk dat een veelvoorkomende verwonding een snee van het mes van je buurman is”, weet Oliver.

