Social distancing maakt diensten in kerken en moskeeën ingewikkeld. In de buurt van Frankfurt stapten moslims daarom naar de plaatselijke Ikea met het verzoek of ze op parkeerplaats konden bidden. De meubelgigant zag dat wel zitten en dus konden honderden moslims op veilige afstand van elkaar hun gebedskleed neerleggen in de buitenlucht, meldt BBC-journalist Abdirahim Saeed.

Eid Mubarak all✨

Especially to this Ikea branch in Germany.

Local Muslims asked if they can use the car park for prayers in order to maintain distancing per regulations. And Ikea said yes pic.twitter.com/6EDLmjkY9I

May 24, 2020