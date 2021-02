SNL: Britney Spears interviewt Trump-supporter Ted Cruz

Geen video? Klik hier.

In Texas vindt een natuurramp plaats, die nog eens versterkt wordt door menselijk falen, een andere term voor Republikeins beleid. Een horrorwinter heeft deze bakermat van klimaatverandering door de fossiele industrie overvallen met sneeuwstormen en ijzige temperaturen. Elektriciteit, verwarming en watertoevoer zijn massaal uitgevallen. President Biden heeft de staat inmiddels tot rampgebied uitgeroepen om de plaatselijke bevolking te hulp te kunnen schieten.

Wie niet dacht aan helpen was de Republikeinse senator voor de staat, Ted Cruz. Ooit in de race van het presidentschap maar nadat hij verloor van Donald Trump verandert in een van diens trouwste slippendragers. Terwijl zijn staat een crisis doormaakte koos Ted Cruz ervoor om op vakantie te gaan naar de Mexicaanse badplaats Cancun. Toen daar een storm van protest over ontstond wist hij een nieuw dieptepunt te bereiken door niet zichzelf maar zijn dochters de schuld te geven van zijn blunder.

Bij Saturday Night werd hij, vertolkt door Aidy Bryant, aan de tand gevoeld door niemand minder dan Britney Spears, in dit geval Chloe Fineman.