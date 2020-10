Spectaculaire video van 19e-eeuws sneeuwballengevecht

Een veel vrolijker video dan dit 19e-eeuwse sneeuwballengevecht in Lyon ga je vandaag vermoedelijk niet meer zien. Het is dat sommige deelnemers hoge hoeden op hebben of schorten dragen, anders zou je kunnen denken dat je naar recente beelden zat te kijken – met dank aan het inkleuren en op de juiste snelheid afspelen van de filmbeelden uit 1896. Twitteraars zijn ondertussen op zoek naar de straat waar de opnames zijn gemaakt.

Some things never change. Snowball fight 124 years ago. Lyon, France, 1896. Colorized and speed adjusted. Original in black and white by Louis Lumiere.pic.twitter.com/UOu5voQufH — ArtNouveauDeco (@NouveauDeco) October 4, 2020