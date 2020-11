Spiritueel raadgever Trump roept hulp engelen in

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen op het moment van schrijven nog niet beslist zijn, zien de stembusresultaten er niet gunstig uit voor Donald Trump. Geen wonder dat Paula White-Cain, spiritueel raadgever van de president, de hulp inroept van engelen uit Zuid-Amerika en Afrika. Hun steun is nodig omdat ‘demonische bondgenootschappen de verkiezingen proberen te kapen’, aldus White-Cain. Video’s van het bizarre ritueel zijn een grote hit op sociale media.

Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020