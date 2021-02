Sportinstructrice filmt zonder het te weten coup in Myanmar

Er zijn beelden van de militaire staatsgreep in Myanmar. Sportinstructrice Khing Hnin Wai heeft de gebeurtenis per ongeluk vastgelegd toen ze een dansvideo maakte in de buurt van het parlement. Terwijl zij haar oefeningen deed, reed een militair konvooi richting de parlementsgebouwen, schrijft The Guardian.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021