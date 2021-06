Staande ovatie op Wimbledon voor bedenker Oxford-vaccin

Op de eerste dag van Wimbledon werd Sarah Gilbert, die aan de wieg stond van het Oxford-vaccin (ook wel bekend als het AstraZeneca-vaccin), geëerd. Het publiek van het tennistoernooi stond op en klapte voor de onderzoeker, die zich sinds enkele weken Dame mag noemen vanwege haar wetenschappelijke prestaties.

Standing ovation at Wimbledon’s Centre Court for Dame Sarah Gilbert who designed the Oxford COVID vaccine.

Very moving. pic.twitter.com/q4NosT19eN

