Stormloop op vacature voor beheer afgelegen en onbewoond Iers eiland

Honderden geïnteresseerden uit de hele wereld hebben gereageerd op een vacature als beheerder van het afgelegen, meest westelijke eiland van Ierland dat ook nog eens onbewoond is. Er is geen elektriciteit, geen stromend warm water en zelfs geen eerste levensbehoeften als bijvoorbeeld wifi. Great Blasket zoekt twee beheerders die van april tot oktober dit jaar een toeristenaccomodatie en café op het sinds 1953 verlaten eiland willen runnen. De baan wordt door de werkgever omschreven als “intens en hard maar ook zeer uniek”.

Voorwaarde voor sollicitanten is dat ze goed met elkaar kunnen opschieten daarom wordt vooral gekeken naar stellen of vrienden. Er kunnen maximaal 21 toeristen op het eiland verblijven die voorzien moeten worden van thee, koffie en snacks. Helemaal verstoken van contact met de bewoonde wereld is het eiland niet want een aanwezige windmolen levert net voldoende energie om een mobiele telefoon op te laden. Hoeveel de baan betaald is niet bekend.

Het stel dat vorig jaar de taak op zich nam zag zich na verloop van tijd genoodzaakt te stoppen met social media omdat er te veel jaloerse reacties kwamen.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

The Telegraph bezocht zeven jaar geleden het eiland in gezelschap van de laatste bewoner. De indertijd 92-jarige Mike Carney werd geboren op het eiland dat hij bij deze gelegenheid voor de laatste keer bezocht.