Straat vol regenboogvlaggen na anti-LHBTI-brandstichting

Bewoners in Amsterdam-west hebben hun straat volgehangen met regenboogvlaggen, nadat er eerder deze maand brand was gesticht in een studentenflat omdat daar regenboogvlaggen hingen. Dat laat documentairemaker Sunny Bergman zien op haar Instagram.

Vorige week besloten buurtbewoners om regenboogvlaggen uit te delen, om zo duidelijk te maken dat iedereen welkom is in de buurt. In de gangen van de studentenflat zijn de vlaggen niet meer toegestaan. Verhuurder Duwo heeft de vlaggen daar verboden “ter bevordering van de brandveiligheid”. Het is in de flat nog wel toegestaan een vlag achter het raam te hangen.