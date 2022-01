Stromae zingt nieuw nummer live in Franse Acht Uur journaal

Geen video? Klik hier.

De Belgische zanger Stromae (36), die na een afwezigheid van zeven jaar terugkeert met het album Multitude, heeft zijn nieuwe nummer op spectaculaire wijze gepresenteerd. Hij zat als gast in de studio van het Acht Uur journaal van de Franse commerciële zender TF1 en werd live geïnterviewd over zijn comeback. Hij trad de afgelopen jaren uit de schijnwerpers, trouwde en werd vader. Daar wilde hij allemaal meer tijd voor hebben. Hij verklaarde het geweldig te vinden om op tournee te zijn maar dat het daarbij wel ontbreekt aan een normaal leven met de dingen van alledag en dat hij dat niet wilde missen.

De artiest kampte de fagelopen jaren ook met een burn-out en de presentatrice vroeg hem (op 1:53) of muziek hem helpt tegen de eenzaamheid. Als antwoord begon hij zijn nieuwe nummer L’enfer (De hel) te zingen, dat gaat over eenzaamheid en suïcidale gedachten. “Ik heb soms suïcidale gedachten gehad. Ik ben daar niet erg trots op. Soms denken we dat het de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. Die gedachten waardoor ik door een hel ga.”

Het optreden werd alleen al op Twitter binnen de kortste keren meer dan een miljoen keer bekeken. Zijn tournee moet eind volgende maand starten met drie concerten in Parijs, Brussel en Amsterdam.

Eerder was de populaire zanger al te gast in de Amerikaanse The Tonight Show met Jimmy Fallon waar hij de eerste single Santé van zijn nieuwe album ten gehore bracht.

