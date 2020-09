Student treft selfies van aap aan op gestolen telefoon

De twintigjarige Maleisiër Zackrydz Rodzi keek raar op toen hij zijn kwijtgeraakte iPhone weer terugvond onder een palmboom. Op het toestel dat een dag eerder was verdwenen terwijl hij sliep, bleken selfies van een aap te staan. Ook trof hij een video aan van de aap die de telefoon in zijn mond stopt, schrijft de BBC.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020

Rodzi vermoedt dat de aap zaterdag via het open raam van de slaapkamer van zijn broer het huis is binnengedrongen en de telefoon heeft meegenomen. Volgens de student computerwetenschappen was het niet eerder voorgekomen dat een aap iets in de buurt had gestolen.