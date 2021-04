“Stuur Rutte, Kaag en Hoekstra weg en houd nieuwe verkiezingen”

Druktemaker Ellen Deckwitz begrijpt de luider wordende roep om nieuwe verkiezingen wel. “Toen we een maand geleden gingen stemmen, wisten we nog niet wat we nu weten. Met de info die donderdag naar voren kwam, snap ik bijvoorbeeld opeens waarom Kaag en Hoekstra ondanks hun felle woorden drie weken geleden toch niet meededen met die motie van wantrouwen tegen Rutte. Soort steunt nou eenmaal soort.”

“Nieuwe verkiezingen zijn zeker zinvol, maar alleen wanneer Rutte, Kaag en Hoekstra het veld ruimen, plus ieder ander Kamerlid dat volgens de notulen bereid was om de tegenmacht monddood te maken, en informatie die de regering niet goed uitkwam te verdoezelen. Dat soort mensen wil je toch niet aan het roer tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland?”

