Voordat kunstenaar Adrian Brandon aan een van zijn portretten begint, zet hij een timer aan. Hij werkte 26 minuten aan dat van Breonna Taylor, de jonge zwarte vrouw die op 13 maart in haar huis werd doodgeschoten door politieagenten. Aan het portret van George Floyd werkte Brandon 46 minuten, aan dat van Tony McDade 38. Voor het portret van Aiyana Stanley Jones trok hij slechts 7 minuten uit. Elke minuut die Brandon aan een portret besteedt, staat gelijk aan een jaar van het leven van de geportretteerde – allen zwarte Amerikanen – voor die door politieagenten werd vermoord.

De serie portretten draagt de naam Stolen, oftewel Bestolen. ‘Iedere keer wanneer de timer afloopt voel ik een reeks emoties, variërend van woede tot diep verdriet, wanhoop en het gevoel dat ik geluk heb dat ik er nog steeds ben,’ zegt Brandon. ‘Ik ben nooit klaar voor dat alarm. En ik kijk uit naar de dag dat ik deze portretten niet meer hoef te maken.’

De lokale nieuwszender NBCLX liep mee met Adrian Brandon in zijn woonplaats Brooklyn in New York. Bekijk de video hierboven. Is die niet te zien, klik dan hier of pas je cookie-instellingen aan.