Terug van weggeweest: Melania Trump die zichtbaar walgt van Donald

Tijdens het presidentschap van Donald Trump doken er wekelijks beelden op van First Lady Melania Trump die maar nauwelijks kon verhullen dat ook zij het niet uit kon staan om in de buurt van haar echtgenoot te verkeren. Sinds Trump op spectaculaire wijze de presidentsverkiezingen verloor, is het getroebleerde duo wat uit het zicht verdwenen. Dit weekend verschenen de Trumps op de tribune bij de honkbalwedstrijd tussen de Houston Astros en de Atlanta Braves. Aan het begin kon het duo elkaar nog vinden tijdens het doen van de omstreden “Tomahawk Chop“, een hakbeweging gemaakt door Braves-supporters die samen met de naam van de ploeg door inheemse Amerikanen als racistisch wordt beschouwd. Terwijl Donald Trump zelf in een goeie bui leek, was voor Melania de pret zichtbaar over op het moment dat ze mogelijk vermoedde dat de camera’s elders op gericht waren:

Did she just roll her eyes at him!? #WorldSeries Melania Trump

I’d like to add her thought bubble, “Get me away from him.” pic.twitter.com/hslPxRJ31H

— JennaScribbles (@JAScribbles) October 31, 2021