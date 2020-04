‘The Last African in Europe’ benadert de realiteit akelig scherp

In de mockumentary ‘The Last African in Europe’ schetst de Almeerse comedian en programmamaker Mo Hersi een doemscenario. Hij is de laatste Afrikaan in Europa. Nederland staat voor de helft onder water. Europa is in een crisis beland en Afrika heeft de grenzen hermetisch gesloten.

“De werkelijkheid heb ik akelig scherp benaderd”, zegt Hersi over zijn film. Zes maanden voor de coronacrisis maakte hij de mockumentary, waarbij een onderwerp (fictief of echt bestaand) wordt besproken zoals in een documentaire, geïnspireerd op een idee van filosoof Alphonse Muambi. “In zijn visie zouden de grenzen tussen Afrika en Europa aan beide kanten gesloten moeten zijn. En kijk nu wat er gebeurd is.”

Met de film hoopt Mo Hersi de kijker inzicht in de vluchtelingenproblematiek te geven en de zwarte humor ervan te tonen. De film ging woensdag 26 februari in première in De Nieuwe Bibliotheek in Almere en kort daarna was hij te zien in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De geplande tour door de rest van Nederland is door de corona-maatregelen komen te vervallen. Om de film voor een groter publiek versneld toegankelijk te maken, heeft Hersi besloten om The Last African in Europe gratis online aan te bieden. Hersi: ““Zelf heb ik weer andere plannen; onder andere een mooie podcast, waar ik experts een podium schenk.”