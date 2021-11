Thuiswerker wordt gek van luide corona-adviezen gemeente

Bewoners van het centrum van Eindhoven die dachten rustig thuis te kunnen werken, keurig volgens de coronamaatregelen, kwamen van een koude kermis thuis. De gemeente besloot diezelfde maatregelen via door het winkelcentrum verspreide luidsprekers non stop om te roepen, om het winkelpubliek bij de les te houden. En dat ging op vol volume, waar werkelijk niet aan te ontkomen was. Dat is goed te zien – en horen – in een reportage van Omroep Brabant.

Boven een van de winkels waar een luidspreker hangt woont Peter. Elk kwartier galmt de stem ‘als een soort stadsprediker’ zijn huis binnen. In het Nederlands en in het steenkolenengels: ‘Om verspreiding van het virus tegen te gaan: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Houd je aan de basisregels. Alleen samen krijgen we corona onder controle.’ Gek werd hij ervan: ‘Het lijkt wel of ik in een heropvoedingskamp terecht ben gekomen. Je hoort het door de ramen heen.’

Inmiddels is het volume omlaag geschroefd. Volgens de gemeente Eindhoven ging het om een fout en was na een stroomstoring per ongeluk het volume op maximaal gezet zonder dat het iemand van de gemeente opviel. Peter twijfelt aan die uitleg, alleen al omdat meerdere bewoners dagenlang klachten moesten indienen voor er iets aan gedaan werd. De gemeente heeft niet alleen beloofd het volume laag te houden, het bandje zal vanaf dinsdag ook minder vaak worden afgespeeld.

Video in dit artikel niet te zien? Klik hier.