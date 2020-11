Geen video? Klik hier.

Een kliklijn die is opgezet door de Trump-campagne om ‘kiezersfraude’ te melden, wordt overspoeld door telefoontjes en boodschappen van tieners die er de draak mee steken. Volgens Amerikaanse media is het een ‘nachtmerrie’ voor de president en zijn medewerkers.

keep fighting the good fight, call the voter fraud hotline at 866-498-6722 #putin2020

De tieners mobiliseren elkaar via TikTok. Voor de zomer reserveerden TikTok-tieners massaal kaartjes voor een campagnebijeenkomst van Tulsa om vervolgens niet op te komen dagen. De troosteloze aanblik van de half lege sporthal zorgde er voor dat sponsors zich terugtrokken.

I believe @gtconway3d warned you not to call the Trump voter fraud hotline at 1-888-630-1776.

That would be so wrong.

In their time of crisis, calling 1-888-630-1776 would distract them from their vital work.

So please don’t call 1-888-630-1776.

— Rick Wilson (@TheRickWilson) November 8, 2020