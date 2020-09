Toepasselijk: boten zinken tijdens parade voor Trump

Video niet te zien? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Tijdens een parade ter ere van Donald Trump in Lake Travis in Texas zijn verscheidene boten gezonken. Er deden honderden schepen met Trump-vlaggen mee aan de optocht. De boten creëerden zoveel golven dat andere vaartuigen water maakten en de opvarenden in het meer moesten springen.

Daarmee was de parade een perfecte metafoor voor de denk- en handelswijze van de Amerikaanse president. Net als de booteigenaren laat Trump zich doorgaans ook niets gelegen liggen aan de gevolgen van zijn acties voor anderen.

Why did the Trump boats sink? Because of poor boating etiquette.

Responsible boat owners are thoughtful with what their wake does for smaller craft.

Trump supporters just didn’t care, which is perfectly on brand for a political movement signifying selfishness. pic.twitter.com/9AmNY7YRkF

— Brianna Wu (@BriannaWu) September 6, 2020