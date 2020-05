Ian Hislop, hoofdredacteur van het Britse satirische weekblad Private Eye, is vast panellid van Have I Got News For You, in Nederland bekend als Dit Was Het Nieuws. Vrijdagavond kwam het optreden van Dominic Cummings ter sprake, de rechterhand van premier Boris Johnson en het brein achter de Brexit-campagne.

In about one minute, Ian Hislop absolutely nails the absurdity of Dominic Cummings' trips to Durham and Barnard Castle. The whole episode of #HIGNFY was brilliant, but this demolition of Cummings' story is magnificent. pic.twitter.com/yOEgiDL58Y — David Beckett (@iamdavidbeckett) May 30, 2020

Cummings hield zich niet aan de strikte lockdownregels maar maakte terwijl hij Covid19 verschijnselen vertoonde een reis van ruim 400 kilometer naar het huis van zijn ouders. Ondertussen deed hij met zijn vrouw verslag in een conservatief opinietijdschrift van hun leven tijdens de lockdown en suggereerden dat ze in Londen verbleven.

Johnson bleef achter Cummings staan die vervolgens een persconferentie gaf waarin hij onder meer verklaarde dat hij een autorit had gemaakt naar een toeristische hotspot in de buurt van zijn ouderlijk huis “om zijn gezichtsvermogen” te testen.

Hislop werd gevraagd wat hij van het optreden van Cummings vond. Het commentaar van Hislop wordt op sociale media met gejuich ontvangen.

Ian Hislop bang on point here and crucifying Dominic Cummings pic.twitter.com/IEKh6KqjQ9 — Brian Maguire (@brianjmaguire) May 30, 2020

Het gedrag van Cummings die vrijuit gaat terwijl gewone Britten zwaar gestraft wordt, wordt op grote schaal veroordeeld. Een petitie waarin zijn ontslag wordt geëist is al een miljoen keer ondertekend.

30 minutes of Ian Hislop slaughtering Cummings 😁 Glad I recorded it to watch again and again #hignfy — Craig Heritage (@CraigRS82) May 29, 2020

Enjoying Ian Hislop absolutely lacerating Dominic Cummings on #hignfy. There, I’ve said it. — Piers Morgan (@piersmorgan) May 29, 2020

Prime Minister Dominic Cummings was brilliantly roasted on #hignfy tonight. Ian Hislop was pitch perfect. Sleep tight, kids. #NotMovingOn — kath 🙀😷❄️🇪🇺🇪🇸 (@KathyBurke) May 29, 2020