Het Deense hoofd van de Dienst voor de Volksgezondheid toont op Twitter een originele solidariteitsactie met zijn kapper…

Søren Brostrøm schrijft:

Ik heb mezelf geknipt met een tondeuse, maar in m’n nek is het nogal scheef. Heb een slecht geweten met betrekking tot mijn kapper Alaa-Eddine, die zijn zaak heeft gesloten maar straks wanneer hij weer opengaat een hausse aan werk krijgt met schots en scheve kapsels. Dus stuurde ik hem via een Tikkie met wat ik hem normaal gesproken betaal. #støtdinfrisør #COVID19