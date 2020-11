Trump aan Joe Biden: Het Witte Huis is van mij, niet van jou

Donald Trump die een virtuele tour door het Witte Huis geeft in een videoboodschap aan winnaar van de presidentsverkiezingen Joe Biden en hem daarbij verzekert: dit is mijn huis, niet dat van jou. Hoe dat eruit ziet, laat het team van Zondag Met Lubach zien in een nieuwe satirische video. De rol van Trump wordt gespeeld door komiek Greg Shapiro die eerder ook al het inmiddels wereldberoemde filmpje “America First, Netherlands Second” voor zijn rekening nam.