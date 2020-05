Trump draagt geen mondkapje in mondkapjesfabriek

Video niet te zien? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Bij een bezoek aan een mondkapjesfabriek in Phoenix, Arizona droeg Donald Trump deze week geen mondkapje. De president weigert een masker te dragen, hoewel Amerikaanse gezondheidsexperts aanraden om dat wel te doen. In de fabriek hangt een bord dat het dragen van een mondmasker verplicht is.

Ook vicepresident Mike Pence droeg vorige week geen mondkapje bij een bezoek aan een ziekenhuis waar bezoekers verplicht een mondkapje moeten dragen. Pence heeft inmiddels toegegeven dat dat een fout was. “Ik dacht dat het niet nodig was, maar had toch een masker moeten dragen.”

Bij het bezoek van Trump aan de mondkapjesfabriek draaiden de werknemers de Guns N’ Roses-cover van het nummer ‘Live and Let Die’.