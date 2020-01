President Trump opende het verkiezingsjaar met een ‘Keep America Great’ rally in Ohio. Vervuld van trots sprak hij over het uitschakelen van de”de bloeddorstige terrorist” Soleimani. Verder liet hij weinig heel van de democraten, die zijn militaire macht proberen in te perken.

Tijdens de Ohio rally krijgt deze Trump-supporter de vraag: ‘Wat heeft de president volgens jou goed gedaan?’