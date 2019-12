Vandaag de dag heeft Donald Trump geen goed woord over voor Nancy Pelosi, maar in 2008 was hij nog een groot fan. Zijn enige kritiek, destijds in een vraaggesprek met Wolf Blitzer van CNN, was dat Pelosi geen impeachment-procedure was gestart tegen president George W. Bush vanwege de leugens die leidden tot de oorlog in Irak. Zijn eigen impeachment noemt Trump nu een ‘illegale partijdige couppoging’.

This video of Trump praising Pelosi and saying W Bush should've been impeached for lying is so great I can't stand it.

