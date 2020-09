Trump laat stembiljet lijken op propagandafolder voor hemzelf

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump fel tegenstander is van stemmen per post, behalve dan wanneer hij dat zelf doet, heeft de Amerikaanse overheid toch formulieren uitgestuurd om dat mogelijk te maken. Wie zo’n formulier ontvangt, een zogeheten absentee ballot, moet wel de nodige moeite doen om te zien dat het om een stemformulier gaat en niet om een reclamefolder voor Trump zelf. Zo blijkt onder andere uit de reactie van een stomverbaasde vrouw die haar formulier voor de aankomende presidentsverkiezingen in november bijna had weggegooid:

This is outrageous. Jb pic.twitter.com/bA0YCKP7yg — John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) September 11, 2020

Voordat duidelijk wordt dat het daadwerkelijk om een stembiljet gaat, moeten wel eerst een aantal pagina’s met kleurenfoto’s van Donald Trump worden uitgevouwen. Foto’s die bovendien voorzien zijn van propaganda en verkiezingsslogans. Zo staat er onder meer in grote letters te lezen: ‘Sta je toe dat de Democraten je het zwijgen opleggen?’. Veel ontvangers van de biljetten – die niet in elke staat beschikbaar zijn – vragen zich dan ook af of het op deze manier versturen van de biljetten wel wettelijk toegestaan is. Hoewel de afgelopen vier jaar meer dan eens duidelijk is geworden dat als het om de wet gaat, de regering-Trump zich weinig aantrekt van wat wel en niet mag.

De absentee ballots worden overigens niet uitsluitend gebruikt om per post te kunnen stemmen. Ze zijn ook nodig wanneer iemand bijvoorbeeld niet zelf naar de stembus kan en een ander wil machtigen, of wanneer iemand in een ander kiesdistrict zijn of haar stem wil uitbrengen.