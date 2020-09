Trump prijst Russisch leger aan in nieuwe propagandacampagne

Een nieuwe propagandacampagne van de regering-Trump om het leger te steunen, bestaat uit beeldmateriaal van Russische gevechtsvliegtuigen en wapens. Dat is mogelijk het resultaat van een campagnemedewerker die geen kaas gegeten heeft van het Amerikaanse leger, maar aangezien het de Trump-campagne betreft kan het ook gewoon promotiemateriaal voor het Kremlin zijn.

In de advertentie die van 8 tot en met 12 september werd vertoond, zijn de silhouetten van militairen te zien, terwijl drie gevechtsvliegtuigen over hun hoofden scheren. De vliegtuigen zijn Russische MiG-29’s, zo laten experts weten, waaronder een van de ontwerpers van de F-16 die daadwerkelijk door de Amerikanen in gebruik is. Aan de wapens die de militairen bij zich dragen is te zien dat het om AK-74’s gaat, eveneens van Russische makelij. Amerikaanse militairen hanteren de vergelijkbare M16. Het Amerikaanse leger gebruikt uit principe geen Russisch materieel.

Het is niet de eerste keer dat de Trump-Republikeinen Russisch oorlogstuig gebruiken in hun propagandamateriaal. Zo stuurde in oktober Congreslid Brian Mast een foto van het Russische fregat Pyotr Velikiy de wereld in voorzien van het bijschrift: “Van harte gefeliciteerd, Amerikaanse marine. Aan alle mannen en vrouwen die onze wateren veilig houden, we bedanken jullie”. Medewerkers van Mast spoedden zich om het bericht te verwijderen. Het Witte Huis heeft ondertussen nog geen reactie gegeven op de reclame voor het Russische leger door het team van Trump.

Bron: Politico