Trump schept op over IQ-test, blijkt Alzheimer-onderzoek

Donald Trump heeft een nieuw plan van aanpak bedacht voor de manier waarop hij Joe Biden wil aftroeven bij de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen: bewijzen dat hij intelligenter is dan zijn opponent. Om dat te doen heeft hij van zijn arts een cognitieve test gekregen, een die hij naar eigen zeggen perfect heeft gemaakt. Een test zo moeilijk, weer volgens eigen zeggen, dat de meeste mensen er enorm veel moeite mee zouden hebben. Vooral de laatste vijf vragen zijn voor gewone stervelingen nauwelijks te doen, zo zegt Trump. Alleen: de test in kwestie blijk niet zozeer een intelligentietest te zijn, als wel een test om te bepalen in hoeverre iemand lijdt aan dementie.

In een interview met Fox News daagde Trump journalist Chris Wallace al uit om de test te maken en vertelde hem er direct bij dat hij dat waarschijnlijk niet zou kunnen. Daarop antwoordde Wallace dat hij dat al gedaan had: “Het is niet de moeilijkste test. Ze laten je een plaatje van een olifant zien en vragen je wat het is.” Dat klopte niet, aldus Trump, die toegaf dat de test weliswaar makkelijk begon maar geleidelijk aan steeds moeilijker werd. “Biden zou het niet kunnen,” zei de president.

He took a MoCA test: Montreal Cognitive Assessment for Dementia (Version 8.2 English). pic.twitter.com/8ksG8GBTej — Ⓜ️uumi🕷️McBot (@🏠)🐟🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❄️🌊🦋🍑 (@muumi_tweets) July 19, 2020

De test waar Trump al bijna een week over opschept is de zogenaamde Montreal Cognitive Assessment (MoCA), in 1996 bedacht door neuroloog Ziad Nasreddine. Die verduidelijkte eerder deze week: “Dit is geen IQ-test of een bekwaamheidstest. De test is bedoeld om artsen te helpen vroege tekenen van Alzheimer te signaleren.” Tijdens de test wordt onder meer gevraagd een klok te tekenen en een kubus. Of om cijfers te verbinden aan letters in de juiste volgorde, dus 1 = A, 2 = B, 3 = C enzovoorts. Daarna wordt de test inderdaad wat moeilijker wanneer er korte nummerreeksen herhaald moeten worden, van voor naar achter en van achter naar voor, of wanneer er terug geteld moet worden vanaf 100 in stappen van 7. Dus 100, 93, 86 en verder.

Helemaal aan het eind is waar het volgens Trump pas echt lastig wordt. De laatste vijf. Zulke moeilijke vragen dat Chris Wallace van Fox News ze niet zou kunnen maken, en Joe Biden al helemaal niet. Die vragen blijken: lees een zin hardop voor, noem zoveel mogelijk woorden die beginnen met een F, noem de gelijkenissen tussen bijvoorbeeld een motorfiets en een trein, herhaal een aantal woorden die eerder in de test zijn voorgekomen. En dan de allerlaatste vraag: welke dag is het vandaag?

Het is moeilijk te zeggen of Trump werkelijk dacht dat hij een intelligentietest heeft gemaakt, of dat hij simpelweg zijn testscore overdrijft om Joe Biden af te troeven. De manier waarop hij de laatste vragen van de test aan – wederom – Fox News uitlegt, lijkt erop te wijzen dat hij zichzelf in elk geval nog steeds als ‘like, a smart person‘ ziet en een enorm ‘stable genius‘.