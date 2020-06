Trump verspreidt bizarre beelden van aanhangers die ‘white power’ scanderen

Geen video? Klik hier.

Donald Trump heeft na een storm van protest een tweet moeten deleten waarin een van zijn aanhangers ‘white power’ schreeuwde tegen politieke opponenten. De woorden vormen een strijdkreet van neonazi’s en andere racistische rechtsextremisten.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 27, 2020

Trump retweette instemmend een tamelijk bizarre video die op het eerste gezicht zo geknipt lijkt uit een Amerikaanse comedy. In werkelijkheid betreft het een harde confrontatie tussen het Trump-kamp en democratische gezinde buurtgenoten.

Op de beelden is te zien hoe aanhangers van de president in een stoet van elektrische golfkarretjes paraderen door The Villages, een nederzetting voor senioren in Florida, de staat waar veel pensionado’s zich vestigen. Tegenstanders van Trump stellen zich langs de parade op en bekritiseren het beleid van de president. Dat gaat gepaard met geschreeuw over en weer en hier en daar een heuse botsing. In de video is duidelijk te horen hoe een Trump-aanhanger bij herhaling ‘white power’ schreeuwt. De tegenstanders reageren daarop met een populaire historische verwijzing.

“Dank jullie wel fantastische mensen van The Villages”, twitterde Trump. “De Radicaal Linkse Doe Niks Democraten hebben het Nakijken in het Najaar. Corrupte Joe wordt afgeschoten. Tot gauw!”

De tweet baarde veel mensen zorgen omdat er opnieuw regelrecht racistische taal vanuit het Witte Huis het land in werd geslingerd. Ook Republikeinen bekritiseerden de president die na vier uur besloot zijn tweet te verwijderen. Volgens het Witte Huis had Trump niet gehoord wat er gezegd werd.