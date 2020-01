Een van de aspecten van het verslaggeversbestaan is dat je soms reportages moet maken over zaken waar je totaal geen verstand van hebt. Dat overkwam Debi Edward, correspondent van het Britse tv-station ITV News. Ze doet in Australië verslag van de bosbrandenramp en klimaatcrisis die naar schatting honderden miljoenen dieren het leven hebben gekost, waaronder grote aantallen koala’s.

Tijdens een bezoek aan het Kangaroo Island Wildlife Park werd ze in de gelegenheid gesteld een koala vast te houden. Maar zo werd haar verteld, het betrof hier een speciale koala-soort die in tegenstelling tot andere soorten uiterst agressief is. Deze zogeheten drop bear, waar in Australië al langer over gepraat wordt, laat zich uit bomen vallen om toeristen aan te vallen. Uniek is ook dat deze koala giftige slagtanden heeft, zo wordt haar wijs gemaakt. Edward neemt geen enkel risico en trekt een gepantserd vest aan dat haar wordt aangereikt, evenals een beschermende bril. Als ze de gevreesde koala in haar armen krijgt geduwd wordt ze zichtbaar steeds nerveuzer.

In de Today Show van Channel Nine erkent Edward dat ze nog nooit van de drop bear had gehoord en niet wist dat het een oude Australische grap is.

Ondertussen is de situatie voor de uiterst vredelievende koala’s in Australië rampzalig. Grote aantallen zijn leven verbrand in de vuurzee en andere ernstig gewond geraakt, dan wel van hun leefgebied beroofd door het vuur. De maker van de video roept iedereen die om de grap moet lachen op een donatie te doen aan het Kangaroo Island Wildlife Park. Dat kan hier.