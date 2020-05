Twee vrouwen blijken te veel voor racistische Trump: stormt weg

Volgens Donald Trump doet de Verenigde Staten het veel beter met testen op Covid-19 dan elk ander land in de wereld. Sterker nog, Trump wil dat sprookje zo graag de wereld in helpen, dat net naast het podium tijdens zijn persconferentie van maandag een groot bord stond met de tekst: America leads the world in testing. Een leugen. Als het gaat om aantallen tests, staat de VS momenteel op een 32ste plaats, net voor Wit-Rusland.

There will be props pic.twitter.com/SvUkB6vzgE — Acyn Torabi (@Acyn) May 11, 2020

Maar waarom is de plek op die ranglijst zo belangrijk? Dat wilde Weijia Jiang, een Amerikaanse CBS-journaliste van Chinese afkomst, ook wel weten. En dus vroeg ze aan Trump: ‘Waarom is dit een wereldkampioenschap voor u, terwijl dagelijks Amerikanen hun leven verliezen en we dagelijks nieuwe gevallen [van corona, red.] zien?”

‘Misschien is dat een vraag die je aan China moet stellen,’ bitste Trump terug, met flinke nadruk op ‘China’, maar zonder ook maar in de buurt te komen van een antwoord. Daarop gaf Trump direct de beurt aan CNN-verslaggever Kaitlan Collins, die wachtte om naar de microfoon te gaan omdat Jiang duidelijk nog vragen had, zoals: ‘Waarom zegt u dat specifiek tegen mij?’ Als Trump na nog wat beschuldigingen aan het adres van Jiang opnieuw de beurt geeft aan Collins, neemt hij die ook direct weer af. De reden: ‘Je kwam niet’. Collins antwoordde dat ze Jiang de ruimte gaf om vragen te stellen en wilde nu zelf van de president weten waarom ze geen vragen meer mocht stellen, terwijl Jiang ondertussen ook nog steeds op een antwoord wachtte. Dat was genoeg voor Trump om abrupt een eind te maken aan opnieuw een nutteloze persconferentie en zijn hielen te lichten.

