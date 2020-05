Twitter verbergt bericht Trump wegens ‘verheerlijken van geweld’

Sociaal netwerk Twitter heeft opnieuw een tweet van Donald Trump onder de loep genomen en geconstateerd dat deze in strijd is met de huisregels. Het gaat om een bericht waarin Trump reageert op de rellen in Minneapolis nadat George Floyd, een zwarte man, werd gedood door een agent die zijn knie minutenlang op Floyds nek drukte terwijl die uitriep niet meer te kunnen ademen. In Minneapolis wordt al dagenlang geprotesteerd tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, waarbij het tot rellen en plunderingen is gekomen. In de gewraakte tweet dreigt Trump de nationale garde het gebied in te sturen en ‘when the looting starts, the shooting starts‘. Oftewel: zodra er geplunderd wordt, zal het vuur worden geopend.

Die tweet is volgens Twitter in strijd met ‘de Twitter-regels voor het verheerlijken van geweld’ en verborgen omdat het bericht mogelijk anderen aanspoort tot het plegen van geweld. De tweet is na een druk op de knop wel zichtbaar, omdat berichten van de Amerikaanse president ‘mogelijk in het algemeen belang’ zijn. Eerder al haalde het sociale netwerk zich de woede van Trump op de hals, nadat een tweet vol leugens over stemmen per post door Twitter werd aangemerkt als misleidend. Onder de tweet was een link geplaatst die leidt naar een pagina met de correcte informatie. In een reactie daarop zei Trump een wet te willen doorvoeren die de Amerikaanse overheid in staat stelt sociale media te laten reguleren.

This Tweet violates our policies regarding the glorification of violence based on the historical context of the last line, its connection to violence, and the risk it could inspire similar actions today. https://t.co/sl4wupRfNH — Twitter Comms (@TwitterComms) May 29, 2020