Twitter verwijdert bericht Trump binnen enkele minuten wegens nepnieuws

“Er bestaat een middel tegen Covid. Amerika word wakker”. Dat bericht geplaatst door een onbekende twitteraar, werd dinsdagochtend gedeeld door de Amerikaanse president Donald Trump. Twitter ging binnen enkele minuten over tot actie en verwijderde het nepnieuws.

Het is niet de eerste keer dat Trump door Twitter op de vingers wordt getikt wegens het schenden van de huisregels. Eerder al werd bijvoorbeeld een tweet van Trump over een “racistische baby” voorzien van het label ‘gemanipuleerde media‘. Onder andere misleidende tweets waarin Trump liegt over verkiezingsfraude werd door Twitter een waarschuwing geplaatst. Ook werd al eens een weet van Trump verborgen wegens verheerlijking van geweld.

Onder complotdenkers, die in de Amerikaanse president een hooggeplaatste gelijkgestemde vinden, gaan verschillende beweringen rond over het virus. Van het niet bestaan (“hoax)” ervan, tot “elites” die een vaccin achterhouden of juist willen misbruiken. Trump verspreidt zelf gretig verschillende complottheorieën, ook over Covid. Daarnaast deelt hij met grote regelmaat ongefundeerde en ronduit schadelijke beweringen, zoals zijn inmiddels beruchte persconferentie waarin hij sprak over bleek-injecties tegen het virus.

Er bestaat nog geen vaccin tegen Covid-19. Onderzoekers van Oxford lijken wel op de goede weg om wellicht dit jaar nog een werkend vaccin op de markt te brengen.