De Amerikaanse YouTuber, ingenieur en uitvinder Mark Rober zag tot zijn schrik dat grijze eekhoorns steeds de voederbak plunderden die hij in zijn tuin had opgehangen voor vogels. Hij kocht daarop voedersilo’s die beweerden dat ze ‘eekhoorn-proof’ waren maar dat bleek in de praktijk anders uit te pakken. De vier eekhoorns die zijn tuin dagelijks bezoeken wisten de beveiliging binnen de kortste keren te kraken. Daarop besloot Rober het probleem drastisch aan te pakken. Hij zette een nieuwe voederbak neer die alleen te bereiken viel via een zeer complexe hindernisbaan. Zouden de eekhoorns er in slagen die obstakels te overwinnen? Of zijn ze hem alweer te slim af? Het resultaat is een even wonderlijke als hilarische reportage.