Undercoveractie toont gesjoemel met puppy’s

Door de coronacrisis besluiten meer mensen een puppy te nemen. Dat leidt ook tot een toename van de malafide handel in jonge honden. Dubieuze koopmannen halen te jonge en zieke broodfokhondjes uit landen als Hongarije, en verkopen die in Nederland. Wie zo’n hondje via Marktplaats koopt, loopt het risico dat het dier snel overlijdt.

House of Animals ging undercover langs bij een puppyhandelaar in Lelystad. Volgens de dierenrechtenorganisatie is er sprake van grote misstanden. De puppy’s scharrelen op betonnen vloeren rond, hoesten en hebben diarree. Ook blijkt er te zijn gerommeld met de paspoorten van de rabiësentingen.

Klachten daarover bij de NVWA leidden niet tot actie. Een schande, vindt Karen Soeters, de oprichter van House of Animals. “De NVWA werkt hiermee niet alleen ernstig dierenleed in de hand, maar het is ook een groot gevaar voor de volksgezondheid, want rabiës is levensgevaarlijk voor mensen.”

